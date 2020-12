Fabien GUYOMARD

Géomaticien avec 5 ans d'expérience, je suis une personne méthodique avec une forte volonté d'apprendre. Sortant d'un BTSA en environnement j'ai voulu me spécialiser dans les SIG, j'ai ainsi effectué une formation complémentaire dans ce domaine. Après une année très enrichissante de voyages, je repris de travail en région toulousaine et à présent je cherche une entreprise dans laquelle minvestir et évoluer.



FME 2018

Trimble GPS

Trimble Pathfinder Office

MapInfo version 11.5

ArcGis version 10.1

MicroStation version 8

QGIS version 1.8 à 3.14

GéoConcept version 7.3

GeoServer

PostGIS

MapServer

PostgreSQL

OpenLayers