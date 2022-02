Fabien IBANEZ

Ingénieur en bioinformatique et biostatistiques de 31 ans avec 5 ans d’expérience.



Spécialisé dans le développement en informatique scientifique, ma formation à l'interface des trois disciplines que sont la biologie, l’informatique et les mathématiques, me permet parfaitement de répondre aux besoins en Recherche et Développement des entreprises.



Motivé et ambitieux, je suis toujours prêt à relever de nouveaux challenges.



Mes qualités :

- mes compétences techniques

- mon aisance relationnelle

- ma curiosité et ma persévérance

- ma force de proposition

- mon aptitude au management



Mes compétences :

.NET (bon niveau), Java (bon niveau)

Workflow: Pipeline Pilot (bon niveau)

Modèles prédictifs :Boosting, SPARSE PLS, SVM

Data mining PLS, ACP, Estimation données manquante

SQL, PL/SQL, XHTML, JavaScript, PHP, CSS

XML, DTD, RDF, RDFS

Script : R (très bon niveau), Bash, Perl

Plans d’expériences, méthodes de simulation

Arbre de décision, Bayésien, réseaux neuronaux

Analyse de sensibilité (SOBOL, MCKAY, FAST)

Modèle Krigeage, algorithme génétique

C, Scilab, Matlab, VBA (bon niveau)

Gestion de projet : Méthode UML.

Modélisation de systèmes biologiques

Biologie moléculaire et cellulaire

Outils et base de données

Biochimie, Génomique

Recherche de similarités, fouilles de données

Phylogénie, développement animal végétal

Protéomique et ARNomique structurale

Algorithmique

analyses univariées, analyses multivariées

Microbiologie

comparaison, alignement de séquences