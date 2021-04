Fabien JACQUET

C'est dans le milieu des centres d'appels depuis 12 ans que j'ai évolué très rapidement du poste de téléconseiller à celui de superviseur, responsable qualité, formateur ainsi que responsable de compte et responsable d'équipe.



Manager depuis 8 ans dans différentes sociétés, j'ai participé à la mise en œuvre de campagnes d'appels, scripts d'appels, ainsi que formations, pilotage des activités & reporting.



Fort de cette expérience, j'ai participé à l'ouverture de PROXYMUS ainsi que RISC GROUP en région Centre.



Mes atouts :

-Management et synergie des comportements

-Coaching / Animation / Développement

-Pratique de la démarche d’amélioration continue

-Expérience de la certification et du renouvellement de la norme AFNOR NF SERVICE

-Expériences en TPE/PME et dans un grand groupe dans des contextes de création de poste et de service.



Intéressé par des fonctions de responsable de service ou de chef de projet, idéalement en relation client, je souhaite partager et continuer à développer mes compétences en management et en organisation.





Mes compétences :

Télémarketing

Call center

Appels entrants

Management

BtoB

Appels sortants

Consultant

Formateur

Responsable d'équipe

Serious Gaming

Coaching individuel