Fabien LAROUMANIE

Diplômé de l’Ecole Nationale de Chimie, Biologie et Physique (ENSCBP) de Bordeaux, je suis intéressé par de nombreux domaines. Capable de m’adapter rapidement, je recherche un poste en lien avec les matériaux et les procédés en tant que fonction support ou au sein d'un laboratoire.

Mon expérience de trois ans chez Airbus Safran Launchers m'a permis de développer des compétences techniques dans les matériaux tandis que mes postes méthodes chez ArianeGroup et Epsilon Composite m'ont fait découvrir la vie de la production et le contact avec les opérateurs.

Disponible immédiatement sur la région de bordeaux.