Fabien LEPINE

Expérience structure groupe et PME



Autonomie - Rigueur - Adaptabilité - Efficacité



Forte culture entreprise, solidement développée aux seins de PME spécialisées, et également dans des groupes d’envergures aux exigences rigoureuses.

Mon permis d’acquérir une vision globale du processus, de la conception à la mise en production.

Et surtout de l’importance et nécessité des actions à mettre en œuvres pour sécuriser au maximum la performance des outils de productions.



Homme de terrain, autonome et toujours proactif, je suis convaincu de l’efficacité et de l’impact des outils et actions de Lean Management appliqués à mon secteur.



Mes aptitudes relationnelles, mon organisation ainsi que ma persévérance me permet de fédérer dans la conduite du changement.



Mes compétences :

Emboutissage

Mise au point Outillages et Fabrications

Action correctives

Découpage et emboutissage

Préventif et correctif

Modifications d'outils

Encadrement technique

Lecture de plan

Amélioration continue

Lean management

Methode de rèsolution de probléme

Management opérationnel

Microsoft Excel

Microsoft Word

Suivi de travaux