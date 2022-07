Fabien MARTIN

Je suis responsable dintervention sur les préstations opération gros composant que mon entreprise est amenée réaliser sur les CNPE.

Les activités que je réalise actuellement sont les suivantes:

- Ouverture Fermeture Cuve

-Remplacement des Mécanismes de Commande de frappe sur le couvercle ( technicien de maintenance sur les machines outils)

-Remplacement Broche Guide de Grappe de commande.

-Conservation des salles sur lEPR

-Diverse opération mécanique sur lEPR ( manutention EII, montage support à ressort, TMD, montage outillage pour maintenance de la du réacteur, supervision sur la fermeture des GV THP, THS, TO, TP



Mes expériences professionnelles précédentes étaient :

Chef chantier dans le désamiantage pendant 7 ans et opérateur désamianteur pendant 3 ans.

Technicien de maintenance sur les engins de BTP et Manutention, PL, VL et Nacelles élévatrices.





Fort de mes expériences dans ces différents domaines je suis force de proposition pour améliorer les modes opératoires.



Je suis très organisé et ordonné dans mon travail. Jaime que mes chantiers soient bien rangés propres et ordonnés.



Mes compétences :

Audit siége et chantier,

Microsoft Excel

Microsoft Word

Gestion de chantier

Caces 9

Port du harnais et travail en hauteur

Réalisation des rapports de fin de travaux

H0VB0, BR,BS,BE

Information ADR

Caces nacelle 1B 3B

Rp2

Csq

Hn2

Hn3

Port ARI,TEV et Heaume

Travaux en capacité