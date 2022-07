Fabien MARTINEZ

Passionné par les gens et les nouvelles technologies.



De formation Technique avec une double compétence validée par un Master en Management Commercial et Ingénierie dAffaires.



Plus de 8 ans d'expériences dans la vente de produits et services industriels en Electrotechnique et Electromécanique sur le marché B2B.



Missions développées sur des applications diverses en Europe (France, Belgique et Luxembourg)



Mes compétences :

Informatique

Vente de solutions complexes

Développement commercial

Management commercial

English

Evénementiel

Relations clients

Marketing