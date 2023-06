Fabien MASSE

Passionné par les domaines du spectacle vivant et de l’événementiel, je cherche à m’impliquer dans des missions qui me plaisent et pour lequel mes compétences peuvent être utiles.



Mes expériences professionnelles et bénévoles m’ont permis de développer, d’une part ma rigueur, mon autonomie et mon sens des responsabilités, par des activités de gestion, de planification, de coordination, d’autre part mes qualités relationnelles par l’animation et l’encadrement d’équipes et de groupes, ainsi que par l’accueil de publics divers.



Mobile, dynamique, je m’intègre facilement à un travail d’équipe.



Mes compétences :

Assistant de direction

Cinéma

Culture

Evénementiel

Programmation

Régisseur

Regisseur lumiere

Régisseur son

Spectacle

Spectacle vivant