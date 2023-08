Fabien MASSON

"Analyse".



Si un mot devait définir mon envie et ma mentalité, ce serait celui-ci.

Que l'analyse soit fonctionnelle ou de données, j'aime à réfléchir aux besoins du client, comprendre les raisons d'une situation et être force de proposition pour que tout le monde y trouve satisfaction.



J'avais dit un mot, mais finalement, j'en rajoute un deuxième, ou plutôt un acronyme, pour lequel j'ai un gout prononcé : SQL.



Mes compétences :

Microsoft SQL Server

Seagate Crystal Reports

Delphi

Visual Basic .NET

Microsoft Transact-SQL

Microsoft Internet Information Server

Microsoft Access

Microsoft Team Foundation Server

Microsoft C-SHARP

Visual Basic 6

SQL

Microsoft ASP.NET

HTML

C++

Active Server Pages

Visual Basic

Microsoft Visual C/C++

HelpDesk

CEGID Business Studio