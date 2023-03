Fabien MONTHULÉ

J'ai choisi de créer mon entreprise à la suite de la cessation d’activité de mon père et par souci d'autonomie.

Je dispose d'un atelier complet pour faire de l'usinage et de la mécano soudure. J'étudie et je réalise les idées de mes clients en apportant des solutions économiques et pratiques. Tel que des équipements pour embouteilleuse, réparation de matériel agricole, machine spéciale, travaux pour les artistes....



Mes compétences :

Autodidacte

Chaudronnier

fraiseur

Performant

tourneur

tourneur fraiseur