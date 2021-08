Fabien MORGANT

Technicien en Electronique de formation, j'ai acquis une solide expérience dans le SAV, dans un large domaine allant du Paiement Electronique au Télécom en passant par les Systèmes de Péage.

Durant ce parcours j'ai notamment apprécié la collaboration étroite avec les bureaux d'Etudes et les Services Clients, pour faire remonter ponctuellement des défauts rencontrés sur le terrain.

Ma seconde expérience est pour moi dans la meme lignée, j'ai été Technicien Support Technique dans le domaine du Tri Postal. En relation directe avec les clients (La Poste Française et Anglaise pour mon cas), j'ai pu traiter et résoudre différents problèmes et apporter des solutions pour satisfaire les impératifs des clients et honorer bien entendu les contrats de Support.

Je suis actuellement Technicien Qualité: poste qui comprends le SAV des produits (Qualité Client), la fonction de Technicien Qualité Fournisseurs et Technicien Qualité Etude. Je gère les demandes d'actions préventives et correctives, et veille à leur application.



Mes compétences :

Électronique

Expert technique

8 D

Support technique

Qualite

SAV

Méthode de résolution de problèmes

Normes Qualité