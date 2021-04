Responsable de domaine et projets avec expériences en maitrise d’œuvre et maitrise d’ouvrage, développement d’applications client lourd-client léger / de sites internet (e-Commerce), sites intranet dynamiques, management d'équipe (17 personnes), l'analyse et le développement de projets.



Mes compétences :

Informatique

Gestion de projet

Oracle

Management

Distribution

Java EE

Java Platform