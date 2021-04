Fabien MULLOT

Ponctuel, minutieux, précis, organisé, ayant le sens du contact, souriant, à l'écoute, adaptation rapide, motivé, curieux, persévérant, en évolution constante.



-Disponibilités :

.du Dimanche au Vendredi

.Jours fériés et vacances scolaires



-Indisponible les SAMEDIS





"Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie."

Confucius.



À chaque poste que j’ai occupé, j’ai toujours privilégié la communication, l’écoute, l’entraide, la transmission des connaissances et du savoir-faire avec ceux que je côtoyais. Le contact humain est pour moi, essentiel pour le bon développement de la personnalité et le savoir-vivre ensemble.

Après avoir exercé divers métiers dans des domaines tout aussi variés, je me suis tourné vers l’aide auprès de personnes handicapées psychiques et autistes, adultes et enfants âgés de 6 ans à 20 ans.

Curieux, je me documente régulièrement dans le but d’enrichir mon savoir par les livres et par des recherches ciblées sur Internet, en rapport avec les métiers que j’exerce. La mise en pratique sur le terrain m’a d’autant plus aidé à acquérir l’expérience nécessaire.

Je suis conscient de ne pas avoir le parcours classique pour ce type de poste, ni d’être diplômé dans ce domaine.

Néanmoins, j’ai acquis une expérience professionnelle solide et variée en exerçant des métiers ayant un rapport direct avec le domaine de la communication et de l’écoute aux postes de boulanger, de poissonnier, de vendeur saisonnier de plantes et arbres, de commercial VDI et VRP dans la fourniture d’énergie auprès des professionnels et des particuliers, de personnel éducatif et d’animateur d’atelier auprès de personnes handicapées psychiques.

Je serai ravi de mettre à votre disposition, mes compétences personnelles et professionnelles afin de participer activement au développement de votre entreprise.

J’espère avoir bientôt la possibilité de pouvoir vous exprimer, de vive voix, toutes mes motivations, lors d’un entretien à votre convenance.



Si mon profil vous intéresse contactez-moi en passant par le site ou bien directement par courriel : vous trouverez mon adresse Email ci-dessous.





Je suis actuellement en poste chez Passage pro de l'association "la nouvelle forge" en remplacement de RUP (responsable d'unité de production ) , moniteur d'atelier en ESAT, ainsi qu'en poste chez Adapei60 à Etouy en statut d'accompagnant pour enfants autistes âgés de 6 à 20 ans en foyer spécialisé.

Pour d'avantage d'informations je vous invite à me contacter, ce qui me permettra de vous exprimer mes motivations.



Merci







MULLOT Fabien

contactez-moi par Email via mon Courriel : fabien.mullot@gmail.com



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Aisance relationelle

Analyse concurrentielle

S'informer sur les nouveautés

Suivi commercial et administratif

Relation fournisseurs

Développer et adapter une argumentation de vente

Entretenir un espace de vente

Services aux entreprises

Vente directe

Vente B2B et B2C

Analyser les besoins et définir les objectifs

Vente additionnel

Techniques de vente

Création de besoin

Contact client

Prospection de clients

Fidélisation client

Relations clients

Accueil des clients

Autonomie

Gestion du stress

Gestion des stocks

Gestion de la relation client

Animation d'équipe

Travail en équipe

Accompagnement collectif

Accompagnement individuel

Accompagnement de projet