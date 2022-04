Fabien NGUYEN

Créateur et Gérant de la société Mathys Environnement en 2010, une entreprise spécialisée dans les travaux de démolition contrôlée (décontruction d'ouvrages en béton, sciage au disque diamant, démantèlement d'installations et d'ouvrages métalliques) et de désamiantage (titulaire des certifications obligatoires AFNOR CERTIFICATION pour le retrait d'amiante friable et non friable).



Je suis entré dans la profession en 1999 où j'ai intégré une entreprise de taille moyenne (70 personnes hors filiale) spécialisée dans les travaux de démolition, terrassement et recyclage de déchets du bâtiment. Du bureau d'étude au poste de Chargé d'affaires en passant par la conduite de travaux sur 6 ans, j'ai bénéficié du développement et de la croissance de cette entreprise pour faire mes armes. J'ai encadré des opérations phares sur Lyon et sa région (Réhabilitation du Théâtre des Célestins, démolition d'un immeuble grande hauteur de 45 mètres en milieu urbain).



Entre 2005 et 2010, j'ai relevé un nouveau challenge en occupant le poste de Chargé d'affaires / Responsable d'exploitation d'une société d'exploitation de carrières qui souhaitait se développer dans les travaux de terrassement et démolition.