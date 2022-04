Fabien NOLIN

Je suis actuellement chargé d'affaires pour les projets complexes (affaires COP). Mon rôle et de suivre le projet et coordonner les actions des différents acteurs, de la quotation jusqu'à la livraison des échangeurs soudés chez le client. Le suivie coût, qualité, délai de chaque projet est mon quotidien.

Je travaille pour plusieurs grand projets pour des clients comme DOW Chemical, Shell, Cameron, Jacob's....



Mes compétences :

SolidWorks

Management

ASME

AutoCAD

Ingénierie

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Qualité

Production

Métallurgie

Oil and gas

Soudage