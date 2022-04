Fabien NSEKA

Le Numérique à l'heure actuelle est un enjeu majeur de développement économique et devient indispensable dans les secteurs confondus, et les dispositifs de l'Economie Sociale et Solidaire doivent être crées,afin de développer les compétences des personnes en difficulté scolaire , profesionnelle et sociale.

Titulaire de Master 1&2 Economie-Gestion/ Analyse de Projets et Evaluation des Politiques Publiques- Le Havre University, Master 2 Géographie/ Développement des Territoires Numériques de l'Université de Toulouse2-le Mirail ( UFR-Jean-François Champollion) validé en octobre 2011; Licencié en économiques-Gestions/Banque et Monnaie. je suis à la recherche d'un nouveau poste, afin de mettre mes compétences et mon expérience professionnelle en entreprise privée,publique et/ou Associations.

je suis actuellement chargé de projets numérique à l' association APEVICO-AFrance, Salarié-bénévole, pôle conception projets , innovation et gestion de la plate forme. L'activité de l' O.N.G Association prône sur le développement durable de territoires, le jumelage de collectivité, la dématérialisation de flux, dans le domaine de projet de solidarité internationale, et la coopération décentralisée.



En charge de pilotage de projet, coordination,é-administration et secrétariat de l' O.N.G Association, je travail sur le projets développement de territoires et de l'économie numérique.



- Français très courant;

- Anglais ( Lu, écrit, moyennement parlé );

- Portugais ( débutant niveau scolaire)

- Swahili courant





Je vous remercie.



Mes compétences :

TIC

Politiques publiques

Internet

Développement durable

Administration de bases de données

Dématérialisation

Piloter et gérer de projets de dév.économique