Fabien OLEA

Je suis en recherche active de poste dans les secteurs du conseil et de l’ingénierie, du domaine de la santé (hôpitaux, cliniques...etc) et du transport sur Rennes et sa périphérie



disponible immédiatement.



Chargé Qualité Hygiène Sécurité Environnement, communicant pédagogue flexible et autodidacte.



N'hésitez pas a me contacter, je suis à l'écoute du marché et des propositions



Mes compétences :

Prévention

Environnement

Sécurité

Animation

Qualité

Communication

Audit

Amiante

Management Qualité