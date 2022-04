Fabien ORIET

Cadre expérimenté dans le domaine de l'environnement industriel,



- 5 ans en tant que consultant environnement au sein d'un bureau d'études en environnement à la

réalisation de dossiers de demande d'autorisation et études de sites et sols pollués;



- 6 ans en tant que chargé de projets environnement au sein d'un groupe industriel, certifié ISO 9001 -

14001. Groupe spécialisé dans la gestion des déchets dans le Nord-Pas-de-Calais (ISDND, ISDI, Affinerie

d'aluminium, broyage de ferrailles et métaux, dépollution de VHU, centre de tri et de transit de déchets,

grenaillage, mise en peinture...).





Lors de ces expériences, j’ai pu y développer des compétences multiples :



1- Veille réglementaire, scientifique et technologique :

• Suivi des textes réglementaire et des textes projets ;

• Analyser et interpréter des indicateurs ;

• Vérifier, contrôler et juger de la conformité d’installations aux critères de qualité et aux exigences réglementaires ;

• réalisation des dossiers réglementaires ;

• Acquérir, analyser, organiser, mettre en cohérence et mettre à jour, référencer et mettre à disposition les données.



2-Gestion environnementale:

• Evaluer l’impact environnemental de projets ;

• Analyse et suivi des Impacts et risques ;

• Négocier avec les différentes catégories d’acteurs internes et/ou externes ;

• Coordonner et organiser les rencontres entre différents intervenants et planifier leurs activités ;

• Exposer oralement des résultats et rendre compte de l’avancement des travaux en valorisant les résultats.



3 - Management :

• Conduire une réunion et animer des groupes de travail ;

• Travail en équipe ;

• Qualité organisationnelle et relationnelle ;

• Gestion de la relation client et de la relation avec les prestataires.



4 - Compétences rédactionnelles :

• Analyser, synthèse ;

• Concevoir et produire des études et des documents (rapports,bilans de fonctionnement, notes de synthèse,...).



5 - Bureautique :

• Pack office : Word, Excel, Power Point ;

• Photoshop, Adobe Illustrator;

• Sketchup (3D);

• Autocad (Notions).



Mes compétences :

ICPE

Déchets

Veille réglementaire

DDAE

Bilan carbone

Sites et sols pollués

ISO 9001 14001

Centre de tri

RT2012