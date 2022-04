Fabien PAGES

Actuellement en poste dans le secteur médical depuis plus de cinq ans, je développe principalement en environnement .NET. J'ai notamment acquis une bonne expérience en ASP MVC, et utilisé Bootstrap, Knockout ainsi que HTML5 pour développer différents modules. Depuis plus d'un an, j'ai acquis une expérience SCRUM (développement agile) en devenant le SCRUM Master d'une équipe de développement de 6 personnes.



J'ai effectué mon stage de fin d'étude au sein d'un site de vente en ligne. J'ai été tout de suite confronté aux responsabilités qui entourent les projets. Je devais développer une application de gestion autour du logiciel open-source OpenSI. Ce projet s'est continuer avec la signature d'un CDD.



J'ai aussi effectué une année en alternance. Lors de cette année, j'ai abordé la question du suivi énergétique du bâtiment. En effet, grâce à l'application des réglementations thermiques, les nouveaux bâtiments construits doivent être suivis énergiquement. C'est pour cela que nous avons travaillé en étroite collaboration avec une entreprise de cartes électroniques. Nous avons construits toute la chaîne qui permet d'acheminer et de restituer les mesures.



Je travaille encore sur le suivi énergétique en effectuant des installations de capteurs dans les bâtiments et en réalisant des rapports détaillés du bâtiment.



Mes compétences :

AJAX

CSS

HTML

JQuery

Microsoft SQL

JavaScript

SQL

Bootstrap

MVC

Microsoft .NET