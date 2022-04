Fabien PAMELARD

En charge du service informatique de l'entreprise Imabiotech, j'ai pour mission de garantir la fiabilité et l'évolution du système d'information de la société, tout en exerçant une activité de R&D pour le développement de nouveaux services, dans une perspective d'amélioration globale de ses performances.



Je garde de plus une activité d'indépendant qui me permet de m'épanouir personnellement dans de nombreux projets web.



Mes compétences :

Développement

Informatique

Gestion de projets