Fabien PANZA

Docteur ès sciences depuis octobre 2012, je travaille actuellement pour la société Sonovision, division Ligeron en tant qu’ingénieur d’étude. Mon domaine de prédilection est le développement de systèmes liés à la mesure de radiations ainsi que dans le traitement de données nucléaires.



Le sujet de ma thèse portait sur le développement d’un outil capable de caractériser la contamination radiologique présente dans les sols en établissant une carte de la radioactivité. Le développement de cet outil m’a d’ailleurs conduit à déposer 3 brevets sur les traitements de données.



Ayant suivi un cursus universitaire théorique, je me suis rapproché de la technique depuis ma troisième année en réalisant différents stages en instrumentation (détecteur CMS du collisionner LHC, caractérisation de matériaux à l’aide de la spectrométrie X, mesure de dose neutronique et détection de radioactivité dans l’environnement).



Voulant être autonome tout en continuant mes études, j’ai également travaillé parallèlement à mon cursus pendant plusieurs années (serveur, barman, cuisinier et enfin responsable d’une équipe). Ces expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir des compétences en organisation, communication et prises de responsabilités.





Mes compétences :

Informatique embarquée

Rédaction de rapport

Analyse de données

Informatique Scientifique

Traitement du signal

Traitement d'images

Cartographie

Spectrométrie

Relations interpersonnelles

Programmation informatique

Simulation numérique

Word –Excel – Publisher – PowerPoint

Communication

Radioprotection

Bureautique

Dessin industriel