Fabien PARDIGON

Bonjour,



Je suis actuellement en fin de cursus Ingénieur et je viens d'effectuer mon stage de fin d'étude au sein de l'entreprise Capgemini. Je complète ma formation par un stage au Von Karman Institute for Fluid Dynamics.



Le but de ce stage est de m'apporter des connaissances dans le domaine des écoulements à haute enthalpie ainsi qu'une compétence technique en CFD.



A court terme (janvier 2016), je souhaite orienter mes recherches d'emploi vers la propulsion (spatiale ou de missiles stratégiques) qui est un sujet qui m'a toujours passionné et qui constitue la raison pour laquelle j'ai choisi la voie de l'ingénierie.

Au cours de ma formation, le domaine de la propulsion a toujours été mon point fort et je souhaiterais mettre à profit les compétences que j'ai acquises. Je suis de plus certain que le savoir que je suis en train d'acquérir au Von Karman Institute me sera d'une grande utilité dans le domaine de la propulsion, notamment dans le cadre des études de régression des ergols solides, ou encore dans les phases de rentrée d'un étage récupérable.



Les turbomachines sont aussi des systèmes qui m'intéressent fortement et je serais particulièrement tenté par une opportunité dans ce domaine.

Enfin, je serais d'accord pour étudier toute proposition concernant le domaine du spatial (structure, signal...) car ce domaine est vraiment celui autour duquel j'aimerais construire ma carrière et car les enseignements que j'ai pu suivre dans mon cursus me permettent d'y postuler.



Mes compétences :

Simulink

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

Linux

LabVIEW

Java

Gambit

CATIA