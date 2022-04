Fabien PARLANTI

Compétences techniques:



Méthodes, industrialisation :



Définir et décrire les gammes opératoires.

Rédiger les notices techniques et fiches d’instruction destinées aux services de la production.

Déterminer les temps prévisionnels de fabrication

Concevoir le planning de production (ordonner la réalisation des commandes, planifier la production à court terme).

Répartir le travail entre les différents ateliers.

Suivre la production.

Contrôle des délais et assistance technique.

Concevoir des outillages.

Gérer et suivre des sous traitants.



Qualité/ Environnement :



Gérer les systèmes qualité / environnement selon les normes ISO 9001 et 14001.

Concevoir, définir, organiser et mettre en œuvre les différentes procédures garantissant la qualité des produits et la protection de l’environnement.

Former les contrôleurs à la métrologie



Nucléaire :



Assurer la traçabilité du plomb « filière » (Cogema, CEA, ADM) entre la décontamination, la transformation la fabrication, le transport et l’assemblier.

Prise en charge et étude des commandes spécifiques pour de grands groupes (Onectra, Cea, Areva, Cogema)







Compétences informatique:



Conception/ Fabrication: SolidWork, Autocad 2D, Moldflow

GPAO: Cimproduct V4

Divers: Word, Excel, Outlook, POwer Point



Langues:



Anglais niveau intermediare



