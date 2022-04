Fabien PATY

Actuellement en poste SSIAP2, dans la périphérie de FREJUS, je cherche à rejoindre ma région natale l Auvergne. Je suis à jour de toutes mes formations et recyclage. Également sapeurs pompiers volontaires j'ai le souhait de continuer mon activité en Auvergne.

De formation militaire, j'ai acquis discipline, rigueur et ponctualité. Je suis autonome et j'ai le goût du travail en équipe. Je crois aux valeurs humaines et à l'engagement personnel.

Je peux exercer également dans le management, la gestion d équipes et de sites . Je suis titulaire du permis poids lourd (sans FIMO ), voiture et moto. Mon projet serait de revenir dans le 63 et par conséquent je suis à l écoute de toute proposition.



Mes compétences :

SSIAP2

POMPIER

Industrie