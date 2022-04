Fabien PECOT

Après plusieurs expériences en France et à l'étranger (entre 2005 et 2012), j'ai débuté une thèse de doctorat en marketing au CERGAM à l'IAE d'Aix en Provence en 2012. Je m'intéresse à la dimension patrimoniale des marques, notamment des marques de villes.



Auparavant, j'ai travaillé trois ans pour Aspect Consulting (Gootenberg en France), pour les bureaux parisien et européens sur des missions alliant Relations Publiques et media sociaux, sur les budgets suivants : Ferrero France (communication corporate), Kinder (RSE sur Facebook, projet Village Kinder - Prix TopCom 2011), Forrester Research (promotion d'études, relations blogs), Desotech (organisation de dîners d'experts), Hitachi, Jet Republic, Routard.com, Quintess...



Mis à part cette expérience, j'ai effectué des stages pour l'agence Hopscotch, et le département sponsoring de SEAT (Barcelone), j'ai donné des cours en communication corporate à l'ISCOM et l'ECS et contribue régulièrement dans divers medias marseillais (Marsactu, Chez Albert, Radio Grenouille).



