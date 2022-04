Jessica MICHEL

Compétences Communication globale & gestion de projet :

Conception graphique et rédactionnelle de supports de communication

Création, participation et gestion des campagnes de

communication

Communication éditoriale intranets et sites web (webmaster): proposition et rédaction de contenus,

mise en place de ligne éditoriale,animation et analyse de retombées

Organisation d’évènements : propositions

d’actions, mise en place et suivi du calendrier de

réalisation, coordination, création des supports de

communication dédiés

Chiffrages des opérations et suivi de tableaux de

bords relatifs aux actions de communication

Contacts avec les prestataires : montage de cahiers des charges, analyse des propositions, suivi de dossiers



PAO, Web & Bureautique :

Suite Adobe (Photoshop, Illustrator et InDesign), Pack Office, Sphinx, Mise à jour et suivi de site Web avec Noheto & Typo 3



Langues :

Anglais : opérationnel

Espagnol : opérationnel



Mémoires

«L’utilisation des NTIC par le secteur Banque - Assurances»

«Les NTIC face à la fusion»



Mes compétences :

Intranet

Adobe InDesign

Rédaction

Publicité

Community management

Relations Presse

Marketing

Communication

Adobe Photoshop

Communication interne

Gestion de projet

Adobe Illustrator

Relations Publiques

Internet

Web 2.0