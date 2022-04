Titulaire d'un bac+4 en anglais, je suis actuellement à la recherche d'opportunités dans le domaine du secrétariat et de l'assistanat. Je recherche un poste d'hôtesse d'accueil expérimentée ou d'assistante afin d'évoluer professionnellement. La communication interne, la gestion administrative et la participation au processus de recrutement sont mes principaux atouts.



Disponible à partir du mois de septembre 2015, je serai ravie de pouvoir échanger avec vous sur d'éventuelles opportunités.



A bientôt !



Jessica Michel



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Gestion d'agenda

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel