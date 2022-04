Jessica MICHEL

Actuellement chef de projet marketing au sein du pôle Trademarketing, je suis très motivée et passionnée par mon métier.



Ces derniers mois chez Cdiscount, j'ai acquis les préceptes du e-commerce. En effet, ce poste m'a permis d'intégrer l'univers du Web, et de surcroit dans une entreprise leader sur son marché.

Auparavant, assistante marketing, prescription, j'ai été pendant près d'un an et demi la garante du bon déroulement des inaugurations nationales.

A cela s'ajoutait des tâches en lien direct avec le marketing comme la création de plaquettes, de flyers, ou encore la réactualisation du site internet de l'entreprise dont le secteur de prédilection était les énergies renouvelables.



Initialement titulaire d'un master 2 en marketing, communication et management, j'ai durant ces 3 années d'alternance eu la possibilité d'effectuer divers missions telles que des études de marchés, la création de brochures, la gestion d'un site Internet ... Des missions en totale adéquation avec ma formation.









Mes compétences :

Vente

Chef de marché

Chef de projet

Communication

Management

Management opérationnel

Marketing

Recherche