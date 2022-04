Fabien PELLEGRINO

Compétences métiers:

-Étude et architecture, administration de plateformes Private Cloud Microsoft

-Étude d’opportunité à la virtualisation et consolidation de serveurs

-Gestion de l’environnement de travail de l’utilisateur

-Administration d’environnements virtualisés Microsoft et VMware

-Administration de multiples S.I. et infogérance d’applications

-Rédaction de documents d’architecture, d’installation, d’exploitation



Compétences techniques:

-Cloud Computing Solutions: DataCenter Services, Microsoft Azure, Windows Azure Pack, Windows Azure Stack

-Virtualisation de serveurs: Microsoft Hyper-V v2 et v3, SC Virtual Machine Manager 2008/2012R2, VMware vSphere 5

-Scripting: Powershell

-Déploiement d’applications : SC Configuration Manager 2007/2012R2

-Outil de CMBD : SC Service Manager 2010

-Supervision : SC Operation Manager 2007/2012R2

-Orchestration : Opalis, SC Orchestrator

-Systèmes d'exploitation serveurs: Microsoft Windows 2000 à 2012 R2 Server, Linux (Red Hat, Ubuntu, CentOS)

-Systèmes d'exploitation postes de travail : Microsoft Windows 2000 à 10

-Rôles de serveur : Clustering, DHCP, DNS, Active Directory, WSUS, PKI

-Stockage: SAN HDS, NAS EQL, DAS (SMBv3, SAS, iSCSI, FC)

-Solutions de sauvegarde: Windows Server Backup, SC Data Protection Manager 2007 à 2012 R2, Symantec NetBackup

-Matériel:HP (C7000), HDS, DELL

-Etude et consolidation de serveurs: Novell PlateSpin Recon /Migrate/Protect

-Environnements terminalisés et outils d’administration: Microsoft RDS, RES Workspace Manager 2010, Automation Manager 2011

-Virtualisation d’applications: MDOP App-V

-Virtualisation de poste de travail: Microsoft VDI



Cursus certifications:

-Transcript Microsoft:

https://mcp.microsoft.com/authenticate/validatemcp.aspx

Transcript ID 970486

Access Code 115599775533

-VMware Certified Professional on vSphere 5



