Fabien PEREIRA

Grace à mon parcours professionnel très varié, j'ai acquis tout au long de ces dernières années une très bonne culture web. Je maitrise la plupart des points de production liés à internet (du maquettage au développement pur) et de ses outils, ce qui me permet d'avoir une vision globale sur la chaine de développement. J'ai également acquis des compétences en terme de management d'équipe et de gestion de projet. Je suis de nature curieuse et intéressée, notamment par la nouveauté, chose assez important dans ce milieu, où les évolutions techniques vont plus vite que nous, et où être le premier sur une technologie peut être un élément stratégique.



Ma passion pour la musique et la carrière qui en découle m'a permis de m'échapper du quotidien, et trouver un certain équilibre de vie.



Mes compétences :

ASP

Chef projets

Musique

PHP

Technique