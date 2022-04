Bonjour! Je travaille en tant que déléguée médicale ville et hôpital sur la Franche-Comté depuis 3 ans pour ASTRAZENECA, je suis mariée et maman de 2 enfants: j'ai l'atout majeur d'être organisée et déterminée, avec une appétence particulière à relever les défis!



Mes compétences :

KAM

Gestion de la relation client