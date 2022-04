Fabien PERREAULT

J’ai commencé comme Photograveur dans le Groupe Imprimerie Vincent puis je me suis formé à la création de page en PAO.

Aujourd’hui, je réalise des site en CMS et je m’occupe de la création de newsletter, j’ai aussi des connaissances en CSS.

J’ai fait de la retouche photo, de la création de logo, des catalogues, des rapports annuels, ainsi que des flyers et bien d’autres projets...



Venez visiter mon site : http://fabienperreault.wix.com/webdesign



J’ai aussi mis en place une bibliothèque pour la gestion des films offset pour nos clients et géré les consommables pour le labo de photogravure ainsi que la formation des stagiaires.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Xpress

Adobe Indesign

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Imprimerie

Développement durable

Adobe InDesign CS5

Graphisme

Adobe

Réseaux sociaux

Packaging

Adwords

Photogravure

HTML 5

Web

Web analytics

Retouche photo

Photographie

CSS 3

Wordpress

Joomla