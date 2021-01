Anne ABADIE

Diplômée d'un Master CEDS (Communication d'Entreprise & Démarche Stratégique) ainsi que d'un BTS de graphisme, j'ai travaillé pendant un an en tant que chargée de com' et graphiste pour une grande entreprise de VPC près d'Angers avant de devenir freelance pour des start-up à Paris.



Désormais je cherche un contrat classique (CDI, CDD ou intérim) dans la communication, idéalement dans une start-up ou une entreprise créative et innovante. Ma double formation de graphiste et de communicante m'offre une grande polyvalence qui m'a valu le surnom de "couteau suisse de la com'".



Ma passion pour les NTIC (auxquelles j'ai d'ailleurs consacré mon mémoire de fin d'études) alliée à la mise en place d'une veille stratégique me permet de toujours me tenir au fait des nouvelles tendances et outils en termes de communication et de marketing.



La diversité des missions constitue pour moi un moteur au quotidien, enthousiaste et motivée à l'idée de mettre au service de mon entreprise mes compétences et d'en développer de nouvelles. Maîtrisant parfaitement les logiciels de bureautique (Word, Excel...), de PAO (InDesign, Photoshop, Illustrator, Dreamweaver...), de montage (MovieMaker, Aftereffect...) et rompue grâce à mes 8 ans d'études et à mes expériences professionnelles aux relations presse, stratégies de communication et plans marketing, c'est cet ensemble de compétences que je propose de mettre au service d'une entreprise ou d'une start-up qui saura exploiter et développer ces potentiels.



Avide de faire mes preuves et de pouvoir évoluer en même temps que mon entreprise, j'aime me voir confier des responsabilités et n'ai aucun problème pour hiérarchiser les priorités ou prendre des initiatives ambitieuses.



Très sociable et toujours positive, je n'ai aucun problème pour m'intégrer dans des équipes déjà formées et aime affronter sans cesse de nouveaux challenges.



Je suis passionnée par le crowdfunding et l'économie collaborative et rêve de trouver un job en lien avec ce secteur. En attendant, pour utiliser toutes mes compétences et mon énergie, je suis chargée de communication pour 2 associations : Atouts Cours et CECF 75.



Mes compétences :

Communication externe

Informatique

Organisation d'évènements

Ecoute client

Autonome et responsable

Indesign et Photoshop

Illustrator

Graphisme

Communication

Webmaster

Internet

Design

Startups

Créativité

Réactivité

Community management

PAO