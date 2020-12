Fabien RABATEL (FABIEN RABATEL)

Je souhaite évoluer sur un poste de comptable en entreprise



J'ai travaillé pendant 7 ans dans une association en tant que comptable unique et également 6 mois dans le secteur du transport.



- mes missions allaient de la facturation client jusqu'aux relances clients, avec la responsabilité de la comptabilisation jusqu'à préparation du bilan.



- J'avais également en charge toute la partie administrative et la gestion des clients et des fournisseurs.



Dernièrement j'ai travaillé dans des cabinets comptables en tant qu'assistant comptable :



- J'avais en charge la saisie d'un portefeuille client avec la révision client et fournisseurs ainsi que la déclaration des tva, des Cfe et des acomptes d'is.