Fabien RONDEAU

Depuis toujours passionné par l'informatique, le web et les nouvelles technologies, j'ai créé en 2009 une autoentreprise afin de pouvoir légalement et dans un cadre professionnel proposer mes services.



J'ai donc travaillé en alliant étude et entreprise pendant un an avant de partir une année en césure chez Stadline : une entreprise web spécialisée dans les solutions pour les clubs de sport et les fédérations sportives.



Grâce à cette expérience, et grâce à ceux qui m'ont fait confiance, j'ai pu me créer une expérience propre, en combinant gestion de projet et la réalisation technique, de A à Z.



Aujourd'hui, maîtrisant les outils de développement rapide et agile tels que certains frameworks, j'ai une forte attirance pour le PHP et notamment le framework symfony avec une touche d'AJAX au travers de JQuery, mais très curieux j'ai déjà quelques expériences avec Java et notamment Play! framework ainsi que du développement Mobile Iphone et Android.



Mes compétences :

Symfony

Android

Play!

Illustrator

Réseaux sociaux

Symfony2

Photoshop

Linux/UNIX

Javascript