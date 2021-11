Bienvenue sur ma page, ma raison d'être ici est de me promouvoir.

Mon parcours études-pro se résume à l'univers informatique et la vente, j'aspire à me diversifier.

Qui ne tente rien n'a rien je souhaite sortir de mon secteur d'activité et apprendre dans un environnement différent de la grande distribution.



Au plaisir de vous lire également.