Fabien TEA

Floor Manager chez H&M (Responsable de département prêt-à-porter homme et enfant)



-Management:



• Formation et coordination d'une équipe de 10 vendeurs et de 2visuel merchandisers



• Animation hebdomadaire de réunion avec l' encadrement du magasin mais aussi les vendeurs pour la fixation d' objectifs pour chacun.



-Développement des ventes :



• Travail sur le merchandising et la commercialité du magasin (suivi des préconisations, mise en avant des produits de campagnes et des activités.)



• Suivi de la rotation produits et mise en place de plan d' action.



-Gestion d' un compte d' exploitation :



• Analyse des chiffres et gestion de la masse salariale.



• Gestion des plannings.



• Gestion du flux marchandises.



Mes compétences :

Management d'équipes

Atteinte d'objectifs

Leadership

Langues vivantes