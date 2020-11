Fabien VALLAUD

Spécialisé depuis plus de 15 ans en Gestion de projets / Business development & Apport d'affaires dans les secteurs :

- Agri-Agro / Distribution agricole / Négoce mat. 1ères

- Grande distribution / Retail & Commerce de gros

- Supply chain / Transports & Logistique

- Sûreté - Sécurité - Environnement



Expertise confirmée :

- Apport daffaires / Mises en relation Business

- Mise en œuvre de partenariats interentreprises

- Relations extérieures & institutionnelles / Lobbying

- Recrutement & Partenariats RH (ciblés Experts & Managers)



Parcours pro :

- débuts à létranger => Chargé daffaires Commerce International (Port de Rotterdam - Pays-Bas).

- 6 ans dans la Grande Distribution (Groupe Carrefour) => Chef de projets Supply Chain, Méthodes & HSE.

- 5 ans dans un Syndicat patronal => Responsable projets et Lobbying (secteur Agri/Agro France)

- 7 ans à la tête d'une Centrale de services / Animation de réseaux de Dirigeants TPE-PME-ETI dans la Distribution agricole & l'Agrobusiness.

- Plusieurs missions en parallèle depuis 2017 dans le recrutement / conseil RH, la Tech & le digital.



> Double diplôme Commerce international X Finances.

> 40 ans - basé à Lyon.

> Homme de réseau et relations business



Disponible pour prendre la responsabilité de missions de Développement commercial / Appui & Assistance au Chef dentreprise / Solutions RH & Recrutements spécialisés.