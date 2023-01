Fabienne BOUCARD

Auteur - Compositeur - Interprète



http://xtmson.wix.com/fboucard



​Je suis née à Pontarlier dans le Doubs en avril 1972.

Très tôt j'ai eu envie de jouer d'un instrument, au départ l'orgue d'église mais il n'y avait pas assez

d'élèves pour former une classe alors j'ai fait du piano. J'ai pris des cours particuliers où j'étudiais le classique et très vite, l'envie de composer s'est imposée.

​​​​​​​​​​Tout a commencé peut-être quand j'avais 3 ans, je chantais déjà debout sur les tables des fêtes de famille et à cette époque, mon père travaillait au nord de​ l'Ecosse sur les chantiers de Pipeline où nous vivions en caravane avec ma mère et mon frère​​. Une vie entre la France et l'Ecosse et ensuite l'Angleterre et la Hollande...

​Je garde très certainement de ces nombreux souvenirs de nos séjours, d'ambiances de voyages, de paysages, de cultures, de diversités..., une richesse incroyable et ​une empreinte indélébile...