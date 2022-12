Fabienne CARDOZO

Psychologue du travail

Mes vingt années en entreprise à des fonctions de responsabilité marketing et commerciales m'ont apporté une solide connaissance des organisations, dans des secteurs variés comme la finance,l'alimentaire ou l’industrie, et des facteurs qui régissent le monde du travail. Ayant éprouvé des méthodes de management d'équipes dans un contexte multiculturel (Allemagne, Angleterre, Etats-Unis...) et ayant dirigé ma propre structure pendant 8 ans, j'ai souhaité, de retour en France, mettre mes acquis au service d’une mission plus large : l'accompagnement des actifs, soit en reconversion, soit en situation de transformation dans leur organisation. De la réflexion personnelle à la réflexion sur son métier et comment on l’exerce, je mets en œuvre des méthodes d’accompagnement développées sur le terrain et au cours de ma formation en Psychologie du Travail au CNAM-Paris dont je suis diplômée : récits de vie, analyse d’intérêts professionnels, analyse sectorielle, clinique de l’activité…

J’interviens en accompagnement individuel (bilans de compétence, analyses des parcours, projets de reconversion) ou d’équipes, au sein des organisations, dans des cas de fusions, restructurations, appréhension des RPS, ou problématiques de transformations et de sens au travail. J’ai développé, dans ce but, au sein de l’association Accords Travaillés, une approche originale conjointement avec Aude Giraud praticienne Vittoz. Cette approche allie la psychologie du travail à l’approche psycho-corporelle et sensorielle. Elle est au cœur des accompagnements et des travaux de recherche que porte l’association.