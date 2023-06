Je suis Kinésiologue.



Le corps détient la connaissance.



Cette technique permet de comprendre les codes et de trouver les solutions indiquées( par le corps, via le test musculaire)

Par exemple:

Une personne qui cherche sa voie au niveau professionnel, son corps peut donner une réponse, ( par le test musculaire et l'analyse morpho-psychologique en Structure Fonction).

Le corps est le chemin.



Ainsi naquit:

"Se libérer mots à maux"...

Depuis Avril 2018 le cabinet a changé de nom :

# LibertéMaux#

Une des disciplines de la Kinesiologie est la Brain-Gym, Elle consiste à débloquer vos mauvais automatismes , ( cause de vos Maux , pour les remplacer par les meilleurs , votre potentiel optimum ).

Je me déplace à votre domicile pour des coachings en Brain-Gym , ( Gym du Cerveau), Ou des ateliers au Coworking à Biganos ou à la Maison de la petite âme à Biganos , et bientot à BOrdeaux ( salle de sport au Bouscat)

Les prochains ateliers au Coworking sont prévus lle vendredi 27 Avril au matin à partir de 11 h.

Le Mercredi 16 Mai et le Samedi 19 Mai à partir de 19h

Venez nombreux (euses), partagez , sachez Bien prendre soin de vous .

http://www.fabienneclave.over-blog.com



*****L'écrivain poètesse,

qui sommeille en chacun de nous s'est réveillée chez moi à l'âge de 9 ans avec une petite poésie " La mouette et le goéland", lors d'une colonie de vacances.

C'est quelques années plus tard, que je me suis remise à écrire.

J'avais participé à un concours de poésie pour la bibliothèque internationale de poésie, et je suis devenue officiellement "poétesse émérite" avec le poème "Rêverie d'enfant" diffusé dans le book de poésie "ESQUISSES DE L'ÄME" aux éditions Robyn J.Mitchell...

Par la suite, j'ai rassemblées mes anciennes poésies sous forme de recueil "Les Chemins du Bonheur" et je les ait mises en vente à la vitrine internet de Thebookedition.com (Fabienne Clavé dite faby_la_fée )en numérique et en livre de poche ...(vous pouvez consulter en ligne)...

Aujourd'hui je donne des "cours de poésie", j'écris pour les personnes demandeuses ou crée des livres, nouvelles, scénettes pour des écoles, bibliothèques etc ...A vous de juger, j'attends vos commande....

"Les Chemins du Bonheur" Thebookedition.com

Fabienne Clavé dite Faby_la_fée .

J'écris aussi des nouvelles sur Edilivre.com, où on peut me retrouver avec "Le Chevalier des Temps Modernes"





*****L'Animatrice Organisatrice de soirées a fait ses preuves lors de surprises pour les anniversaires ou autres événements particuliers, (Invitations à des Concerts, Conférences, Festivals etc...)

Vous désirez créer un événement pour réunir les personnes de votre choix autour d'un thême bien précis, appelez moi j'organise tout de A à Z... ( Invitations, Thême choisi, Recherches, Jeu de piste, Rallye découverte, Décor, Mise en scêne etc... )...)

Animatrice socio- culturelle , j'enseigne la langue et la culture Occitane.

Éducatrice Spécialisée je gère les situations de vie difficile ( Tous publics)...



Fabienne Clavé multicartes, pour vous satisfaire selon ses compétences et vos besoins essentiels...



Mes compétences :

Gestion du Stress

Méditation

Coaching

Animations Educatives( accompagnements, Culture et

Animations Creatives ( Dècouverte de la nature, ph

Ècriture( aide a la conception de lettres, manuscr

Santè par Le Toucher ( Digipressure)

Brain Gym( Nouveaux automatismes)

Psychothèrapie active( gestion des addictions, des

Developpement personnel