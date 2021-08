Accompagnement énergétique, séances de magnétisme, aide aux personnes hypersensibles, restitution de l'intégrité énergétique, (re)découvrir ses forces intérieures, créativité et inspiration, accompagner votre évolution personnelle et vos projets. Consultations en présence ou à distance, uniquement sur RV au 0608063743.



Plus d'informations sur http://www.corinne-brossier-magnetiseur-guerisseur.fr/



Mes compétences :

Radiesthésie

Magnetisme

Naturopathie

Coupeur de feu