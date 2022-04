Fabienne COSTER

Mettre en place une communication claire, permet d'optimiser nos performances.Certifiée en communication et technique novatrice de management.

Ma mission est de maintenir le bien être ou de le créer en entreprise afin de gagner en efficacité et en qualité .

Atteindre vos objectifs, vous aidez à les définir et à les réaliser à l'aide d'outils pragmatiques.





Conseil en savoir être et savoir vivre montrer le meilleur de vous même : 30 secondes pour séduire 60 pour convaincre.







Mes compétences :

Courtage

Finance

Certifiée formatrice en process com

certifiée coach

Certifiée Enneagramme