Fabienne COURTAIX

Responsable Achats depuis plus de 30 ans, arrivée un peu par hasard pour connaître ce métier et je ne l'ai jamais quitté par passion.

J'ai évolué dans différents secteurs tel que l'environnement, l'industrie pharmaceutique et l'agroalimentaire sur de nombreuses familles d'achats puis je me suis spécialisée au fil du temps sur des familles liées à la sécurité sureté des sites et des personnes.

J'ai rejoint le Groupe Veolia en 1991 par le biais d'une filiale, puis de la division Propreté et enfin à la Holding



Mes compétences :

Audit

Négociation

Sécurité

Sûreté

Sourcing

EPI