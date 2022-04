Fabienne COUTURIER

Mon savoir faire dans le domaine des Services Généraux:

- Organisation du service

- Gestion: des achats, des stocks, des commandes, des contrats prestataires

- Gestion des interfaces: Gérer les incidents, assurer les relations avec les interlocuteurs, conduite de projets

- Gestion budgétaire: préparation du budget prévisionnel et suivi du budget alloué, transmission des éléments au service comptable



Mon savoir faire dans les Ressources Humaines:

- Recrutement: constitution d'une équipe 17 personnes

- Management: encadrement de l'équipe, contrôle et supervision du travail de l'équipe, animation de réunion, formation des collaborateurs

- Connaissance des dispositifs de la formation professionnelle



Mon savoir faire en gestion administrative:

- Saisie, vérification de la conformité des pièces, mises à jour des dossiers, respect de la législation et suivi des procédures internes

- Relations avec les entreprises, les organismes de formation et les stagiaires, information et suivi des dossiers



En veille active sur le secteur de la formation et dans le domaine de l'assistanat.







Mes compétences :

Gestion administrative

Gestion budgétaire

Secrétaire polyvalente

Comptabilité

Services généraux

Gestion d'équipe

Ciel compta

Pack office

Ciel paie