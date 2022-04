Fabienne CUNY-VILLEDARY

Je suis passionnée par l'être humain, par les relations qu'il entretient avec lui-même et avec les personnes qui l'entourent.

S'autoriser à se connecter à ses fragilités, ses doutes, mais aussi à son audace, ses forces et ses potentiels développe l'empathie et change le regard que nous portons sur nous-même et les autres.



La qualité relationnelle est au coeur du monde professionnel ; je suis convaincue que la pérennité d'une entreprise nécessite des managers qui perçoivent les besoins de leurs collaborateurs, facilitent la collaboration des membres de leurs équipes et encouragent l'innovation et la créativité. Le tout en tenant compte des réalités économiques.