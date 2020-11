Alain VILLEDARY

L'accompagnement est le maître mot de mon activité et ma passion :

Depuis plus de 15 ans je m'efforce d'apporter écoute et présence bienveillante.

Tel un catalyseur, je cherche à ce que chacun découvre ses talents et mette en œuvre ses solutions.



> > Dans le cadre d' EVOLUCOACH mes interventions couvrent principalement les champs suivants :



- Bilans de compétences

- Coaching d' entreprise



>> Dans le cadre de mon activité personnelle de coaching et thérapie



- Coaching sur situations de vie privée : confiance, relationnel, toute situation liée au développement personnel

- Gestion des émotions et du stress , Pré et post Burn out, confiance et affirmation de soi,

J'utilise les Thérapies cognitives (TCCE), la sophrologie, la cohérence cardiaque, la PNL,

l'ACT (Thérapie d'Acceptation et d'Engagement), la méditation de pleine conscience.



Mes compétences :

Bilans de compétences

Ressources humaines

Coaching

Projet de vie

Accompagnement