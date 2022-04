Fabienne DAVID GENIE

Organisation de voyages de récompenses, séminaires, convention...Expérience confirmée dans l'incentive et l'évènementiel depuis 10 ans (ORMES, ACCOR SERVICES, ALTEREGO) et dans le tourisme comme chef de produits pendant 10 ans chez HAVAS VOYAGES THOMAS COOK. Je me consacre désormais aux voyages, séminaires et conventions événementiels, plaisir et emotions au rendez-vous !



Mes compétences :

Achat

Directeur de projet

Marketing

Marketing achat

Négociation

Organisation

Tourisme

Tourisme d'affaires

Voyages

Achats

Direction de projet