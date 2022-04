Fabienne DE KLERK

J'interviens en anglais auprès de jeunes employés à Disneyland Paris en Contrat de Qualification Professionnelle Vente en boutique et Restauration rapide. Je participe également à la formation d'Accompagnateur de tourisme pour les modules d'anglais et de tourisme.



Pour le même organisme de formation, j'ai mené au titre professionnel de Technicien d'Accueil touristique, option accompagnement (aujourd'hui Accompagnateur de tourisme) des employés du parc de loisirs Bagatelle à Merlimont (62) et du gouffre de Padirac (46) de 2012 à 2014.



Mes compétences :

Accompagnement-guidage touristique

Montage de projets

Promotion touristique