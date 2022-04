Fabienne DECLEMY

En 15 ans d’expérience, j’ai acquis des compétences dans le domaine des études consommateurs, du marketing stratégique, de la prospective et de la stratégie d’entreprise.



J'ai travaillé au sein d'instituts d’études puis dans le groupe de communication transversale Netco Group où j'y ai co-fondé Netco Inspiration, une agence de prospective appliquée au service de l'innovation.



Les problématiques sur lesquelles je suis intervenue sont liées à la stratégie et vision d’entreprise, à l'innovation, au positionnement de marque et de produit, à la communication (image et capital de marque), à la satisfaction et au parcours client et plus largement aux orientations stratégiques en découlant.





Mes compétences :

Innovation

Formation

Études marketing

Marketing stratégique

Prospective

Gestion de projet